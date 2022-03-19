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Рогозин: ГЛОНАСС может прийти на смену GPS в смартфонах граждан России

Рогозин: ГЛОНАСС может прийти на смену GPS в смартфонах граждан России

Своё заявление глава "Роскосмоса" сделал во время визита в Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс".

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