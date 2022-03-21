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Кандидат на 1-й номер драфта НБА Джабари Смит пока не решил, будет ли выставляться в этом году

Тяжелый форвард Оберна Джабари Смит пока не решил, будет ли выставляться на драфт НБА в этом году. В воскресенье Оберн уступил Майами (61:79) и вылетел из турнира NCAA.

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