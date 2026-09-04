Раненый боец Кот спас 12 сослуживцев из-под огня ВСУ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Младший сержант с позывным Кот во время выполнения боевой задачи в составе группировки войск "Запад" вывел 12 сослуживцев из-под обстрела ВСУ.
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