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ТАСС

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Раненый боец Кот спас 12 сослуживцев из-под огня ВСУ

Раненый боец Кот спас 12 сослуживцев из-под огня ВСУ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Младший сержант с позывным Кот во время выполнения боевой задачи в составе группировки войск "Запад" вывел 12 сослуживцев из-под обстрела ВСУ.

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