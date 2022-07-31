Губернатор Севастополя сообщил об ударе БПЛА по штабу Черноморского флота РФ

Из Севастополя поступает срочная информация. Сообщается о том, что по штабу Черноморского флота был нанесён удар с применение беспилотника.
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