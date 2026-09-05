ВС РФ поразили морские суда в портах Черноморск и Одесса

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военные с помощью БПЛА "Герань" поразили морские суда, использовавшиеся для перевозки военных грузов, в портах Черноморск и Одесса.
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