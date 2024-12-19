Время в пути вокруг Азовского моря сократится на пять часов

Протяженность трассы «Азовское кольцо», о которой рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря, составит 1427 км, в том числе четырехполосных участков — 707,1 км, трехполосных — 116 км, двухполосных — 603,9 км.
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