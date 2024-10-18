"Меняем пешку на ферзя". На Западе придумывают объяснения провала операции в Курской области Как я и предполагал, интерес к вопросу украинского наступления на Курскую область не ослабевает.
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"Меняем пешку на ферзя". На Западе придумывают объяснения провала операции в Курской области Как я и предполагал, интерес к вопросу украинского наступления на Курскую область не ослабевает.
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