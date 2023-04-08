WION: присутствие фрегата «Адмирал Горшков» в саудовском порту заставит США нервничать

Заход фрегата ВМФ России «Адмирал Горшков» в порт Саудовской Аравии впервые за последние десять лет явно не понравится Соединенным Штатам.
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