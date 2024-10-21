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Царьград

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Пенсии жителей Новосибирской области вырастут в 2025 году

Пенсии жителей Новосибирской области вырастут в 2025 году

Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета СФР, в котором предусматривается рост пенсий.В Новосибирской области, как и по всей России, в 2025 году увеличится размер пенсионных выплат.

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