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500 нуворишей захватили богатства России

500 нуворишей захватили богатства России

0,0001% населения страны владеют 640 млрд долларов Около 500 богатейших россиян владеют 40% всех финансовых активов страны.

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Регина Станиславовна
Правильно, от нуворишей одни проблемы у страны. И ведь кто-то им верно служит, забыв про бедствующий народ.
Александр
Под видом тн приватизации по-чубайсовски контроль и использование финансовых и материальных ресурсов были захвачены группой наглых проходимцев, и сейчас, чтобы прикрыть свои наглые рожи, рассуждающих об ужасах жизни в СССР, и красоте, по сути, воровской малины. Ужимки социальной политики прихвостней этих прохвостов не скрывают, а, наоборот, обнажают сущность происходящего. Даже милый их сердцу запад рот разинул от удивления и зависти.
Анатолий Степанов
Пора вспомнить 1917г и поднимать народ
Михаил Андреев
И куда ты собрался народ поднимать Толик дЭбил-поднимальщик? Какой на х.. 1917?Вы ,,толики,, герои только дома на диване а как за феберже возьмут так и срётесь в штаны ,,революционеры,, хреновы.
Владимир Домнин
Как я уже писал, на фоне псевдоэксперта я просто академик. "Около 500 богатейших россиян владеют 40% всех финансовых активов страны". Что такое финансовые активы страны? Кто их посчитал? Чем владеют нувориши? И т.д. Прежде чем писать такие громкие тезисы, надо разобраться в теме. Куда большую озабоченность должны вызывать высокооплачиваемые "эффективные менеджеры" госкомпаний. За растрату "финансовых активов" они получают огромные премии. И в основном это друзья Путина.
valeri bolgov
Вы обратите внимание на те источники, на которые опирается автор. Либерастический ВШЭ и какие-то зарубежные знахари российской экономики.
Pciha Ivanova
Все по Марксу: Власть будет грабить русский народ, пока он из России не рассосется, или пока он не свершит новую Рреволюцию!
Александр Головинов
Давно пора ввести у нас прогрессивную шкалу налогообложения.
А Кудасов
И почему то о этом наш гарант как то умалчивает, как и "СР".

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