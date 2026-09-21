Новая «Обитель зла» заработала рекордную для франшизы сумму в первый уикенд

Кадр из фильма «Обитель зла»Новый фильм режиссёра Зака Креггера «Обитель зла» получил один из самых сильных стартов для франшизы, собрав в первые выходные 60 млн долларов в США и Канаде, а также 48,3 млн на международных рынках.