Фестивалю мусульманского кино в Казани вернули прежнее название — «Алтын Минбар»

В этом году на конкурсе будет представлена новая номинация - «Лучший анимационный фильм».фото: пресс-служба Татаркино--> Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) в этом году возвращает своё первоначальное название — «Алтын Минбар» и учреждает ещё одну номинацию — «Лучший анимационный фильм», передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.