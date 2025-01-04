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Александр Большунов не выступит в «Гонке чемпионов» в Рязани

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов пройдет 4-5 января. «А Большунов в «Гонке чемпионов» не бежит! Вроде заболел, так и живем.

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