Битва за кресла: в России предложили запретить продажу невозвратных авиабилетов

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Ввести полный запрет на продажу невозвратных авиабилетов с возможностью сдачи небольшой компенсации предложил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
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