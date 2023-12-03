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Русская весна

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Китай назвал причину новой волны инфекций среди детей

Китай назвал причину новой волны инфекций среди детей

Рост детской заболеваемости микоплазменной пневмонией начал расти в Китае еще весной, сейчас стремительно распространяются заболевания, вызванные различными, но известными вирусами, заявляли власти Китая в ответ на запрос ВОЗ.

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