Китай назвал причину новой волны инфекций среди детей

Рост детской заболеваемости микоплазменной пневмонией начал расти в Китае еще весной, сейчас стремительно распространяются заболевания, вызванные различными, но известными вирусами, заявляли власти Китая в ответ на запрос ВОЗ.
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