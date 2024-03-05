Новые возможности появятся у некоторых пользователей Telegram

В Telegram появились новые функции, сообщает PRIMPRESS. Подписчики Telegram Premium теперь смогут добавлять в настройках приветственные сообщения для отправки новым клиентам, а также заранее подготовленные заготовки – быстрые ответы.
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