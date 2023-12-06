СПБ-биржа готовится к обмену заблокированных активов по президентскому указу

В связи с введением нового механизма обмена замороженными иностранными активами, СПб-биржа готовится к обмену заблокированных активов российских инвесторов на средства иностранных инвесторов со счетов типа «С».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии