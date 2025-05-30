Евгений Халилов, основатель Центра спортивной биомеханики MySportExpert

В 2015 году эксперт по биомеханике велосипеда Евгений Халилов основал MySportExpert — Центр спортивной физиологии и биомеханики, в котором можно не просто заняться велоспортом, а получить долгосрочное сопровождение и консультации экспертов.
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