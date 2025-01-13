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Царьград

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Украина ударила по России, но попала в ЕС: Малькевич объяснил

Украина ударила по России, но попала в ЕС: Малькевич объяснил

ЕК обеспокоена в связи с атакой Украины на станцию "Турецкого потока". Член СПЧ Малькевич назвал действия ВСУ энергетическим терроризмом.

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