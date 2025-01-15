Русская весна
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Русская весна

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Украина и Молдавия может исчезнуть — Патрушев

Украина и Молдавия может исчезнуть — Патрушев

Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде» не исключает, что антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия войдет в состав другой страны или прекратит существование.

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Комментарии
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Eduard
Они должны быть частью России,
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16 час.
Алекс Сэм
Не-не-не цыгане-молдаване на хрен в России не нужны, пускай уж с ними Румыния нянькается
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4 час.

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