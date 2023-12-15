Традиции, приметы и поверья наших предков на 16 декабря Clickio16 декабря отмечается день Ивана Молчальника, духовного наставника, чье существование в пустыне и благословенные молитвы придают этому празднику особый характер.
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