#Сводка на утро 13 июня 2024 года ▪На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в н.п. Волчанск.
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#Сводка на утро 13 июня 2024 года ▪На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в н.п. Волчанск.
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