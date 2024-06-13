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Военные новости ★ спецоперация

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#Сводка на утро 13 июня 2024 года ▪На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в н.п. Волчанск.

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