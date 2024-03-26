Глава СБУ намекнул на причастность ведомства к убийствам Кивы и Татарского

Глава СБУ Василий Малюк намекнул на причастность службы безопасности Украины к покушениям и убийствам на ряд украинских и российских общественных деятелей и политиков, но не стал официально это подтверждать.
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