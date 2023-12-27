«Недоступное Приморье». Известные супермаркеты подрезали социальные цены на курицу?

Уже не первый год в нашем регионе работает социальная программа «Доступное Приморье». В рамках проекта реализуются основные продукты питания (хлеб, молоко, мясо, яйцо куриное, крупы, сахар, масло растительное, картофель и овощи) по социально ориентированным ценам.
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