Когда и чем закончится СВО: анализ прогнозов Григория Кваши Ольга ВайленкоВ современном мире, где геополитическая нестабильность и экономические колебания становятся неотъемлемой частью повседневности, прогнозы о будущем приобретают особенную важность.
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