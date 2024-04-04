Вот тебе РАС. Психолог рассказала, как заподозрить у ребенка аутизм

Апрель — месяц осведомленности о проблеме аутизма. И если еще несколько десятилетий назад среди обычных людей об этом диагнозе мало кто знал, то сегодня, когда его распространенность выросла и продолжает увеличиваться, о нем наслышан практически каждый.