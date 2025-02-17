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Квартира, дом, дача

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Просто насыпьте гречку в обувь. Этот способ передают поколениями

Просто насыпьте гречку в обувь. Этот способ передают поколениями

Гречка у нас в доме всегда была в почёте. Её ели с молоком, с мясом, просто с маслом. Но оказалось, что гречку можно использовать не только в качестве гарнира.

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Комментарии
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Taurus Zmei
А чё от тебя ещё ожидать, когда у &quot;шпрот&quot; жрать нечего
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1 час.
Владимир Петров
У &quot;шпрот&quot; со жратвой всё зашибись, маразматик. Шуток не понимаешь, хотя именно тебя чурки дохлятиной кормят с грязного пола.
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1 час.
Taurus Zmei
НеГр сидел бы да не вякал, похмелись если есть чем. С голодухи шутишь, так из топора свари кашу, чухонец-великосос, а кормит меня любимая жена дома на моей Родине, не завидуй, желчью изойдёшь
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1 час.
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