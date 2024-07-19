Глава Архангельской области осмотрел строящиеся и ремонтируемые крупные объекты в регионе

Рабочая поездка Александра Цыбульского состоялась в четверг, 18 июля.В четверг, 18 июля, глава Архангельской области находился с рабочей поездкой по строящимся или активно ремонтируемым объектам в столице Поморья.
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