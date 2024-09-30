ВКС России атаковали семь выявленных мест базирования боевиков в Сирии

Российская авиация нанесла удары по выявленным местам базирования боевиков в Сирии. Об этом, ссылаясь на заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олега Игнасюка, сообщает "Интерфакс".