ВКС России атаковали семь выявленных мест базирования боевиков в Сирии

Российская авиация нанесла удары по выявленным местам базирования боевиков в Сирии. Об этом, ссылаясь на заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олега Игнасюка, сообщает "Интерфакс".
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