Кто такой Даня Кашин и как он стал звездой?

Кто такой Даня Кашин, и как он стал популярным певцом, рэпером, видеоблогером и стримером? Совершенно точно можно сказать, что жизнь и карьера Даниила Владимировича Кашина, известного также под псевдонимом DK, наполнены яркими моментами и неожиданными поворотами.