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На Украине подсчитали российские запасы ракет оперативно-тактического класса

На Украине подсчитали российские запасы ракет оперативно-тактического класса

Россия на данный момент располагает более чем 800 ракетами оперативно-тактического и стратегическая классов.

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