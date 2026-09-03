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Культурной экспедицией на арестованном «Профессоре Молчанове» руководит любимец европейских музеев

Культурной экспедицией на арестованном «Профессоре Молчанове» руководит любимец европейских музеев

До СВО творчество Александра Пономарева неоднократно представляли в странах ЕСНорвежские власти 3 августа объявили об аресте российского научно-исследовательского судна по заявлению украинской компании «Нафтогаз».

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