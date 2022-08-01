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Московский элитный рынок: между активностью и выжидательной позицией

Московский элитный рынок: между активностью и выжидательной позицией

На рынке элитной недвижимости Москвы продолжается пандемия. Оно и понятно: в условиях неопределенности многие состоятельные покупатели заняли выжидательную позицию, отложив покупку недвижимости на неопределенный срокНа рынке элитной недвижимости Москвы продолжается пандемия: в том смысле, что показатели первого полугодия 2022 года оказались сопоставимы именно с пандемийными «достижениями» 2020-го, а по сравнению с нетрадиционно активным 2021-м число сделок в сегменте сократилось на немыслимые 53%, подсчитали аналитики компании Knight Frank Russia*.

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