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Медицина 2.0

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Раскрыт способ улучшить работу мозга после недосыпа

Раскрыт способ улучшить работу мозга после недосыпа

Смягчить последствия нехватки сна для мозга — ухудшение памяти и концентрации — после экстремального недосыпа поможет тренировка.

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