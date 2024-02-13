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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Менять Байдена демократам не на кого, но и не менять нельзя

Менять Байдена демократам не на кого, но и не менять нельзя

Джо Байден становится одной большой проблемой: после того как на прошлой неделе его адвокат охарактеризовал президента США словами «пожилой человек с плохой памятью», разговоры о том, что Байден будет вынужден отказаться от участия в выборах, звучат все громче Фото: © AP Photo / Stephanie Scarbrough Причем это уже не просто разговоры: хотя до выборов еще десять месяцев, а до съезда Демпартии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, — чуть больше полугода, решение нужно принимать уже этой весной.

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