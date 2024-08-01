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Лунный зонд NASA смог передать лазерный импульс на «умерший» японский аппарат SLIM

Лунный зонд NASA смог передать лазерный импульс на «умерший» японский аппарат SLIM

Автоматический межпланетный зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) всё-таки передал лазерный импульс на миниатюрный ретрорефлектор, установленный на борту посадочного модуля SLIM Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), который находится на Луне.

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