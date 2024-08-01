Лунный зонд NASA смог передать лазерный импульс на «умерший» японский аппарат SLIM

Автоматический межпланетный зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) всё-таки передал лазерный импульс на миниатюрный ретрорефлектор, установленный на борту посадочного модуля SLIM Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), который находится на Луне.
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