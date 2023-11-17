Путин сделал заявление о критикующих СВО артистах

Необходимо обращать внимание на реальные действия и поступки людей, а не на их заявления. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя занятую культурными деятелями позицию, полную критики в отношении СВО на Украине.
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