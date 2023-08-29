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Тимати выкупил сеть пиццерий Domino's Pizza

Тимати выкупил сеть пиццерий Domino's Pizza

Тимати и ресторатор Антон Пинский выкупили сеть пиццерий Domino's Pizza в России. 30 августа они представят совместный проект ребрендинга заведения, сообщает телеграм-канал ReBro by Dmitry Levitsky.

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