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Депутаты отклонили идею возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие на авто сосульки

Депутаты отклонили идею возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие на авто сосульки

Комитет Госдумы по финансовому рынку не рекомендовал депутатам принимать законопроект, который позволит возмещать по ОСАГО ущерб, нанесенный автомобилям из-за плохого состояния дорог или падения на машины деревьев или сосулек.

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