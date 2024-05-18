Мощная магнитная буря нас ожидает 19 мая 2024 года: сколько продлится шторм и как себя обезопасить Леонид ВисловВ последнее время в интернете все чаще появляются новости о магнитных бурях, способных негативно сказаться на здоровье человека.
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