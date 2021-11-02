Закон и Порядок

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США готовятся воевать на два фронта — с Россией и Китаем одновременно

США готовятся воевать на два фронта — с Россией и Китаем одновременно

Дмитрий Родионов  Где и как будет вестись новая холодная война, и перерастет ли в горячую? Торговая война между США и КНР в период пандемии коронавируса окончательно превратилась в подобие холодной войны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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