США готовятся воевать на два фронта — с Россией и Китаем одновременно

Дмитрий Родионов Где и как будет вестись новая холодная война, и перерастет ли в горячую? Торговая война между США и КНР в период пандемии коронавируса окончательно превратилась в подобие холодной войны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.