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ТКБ Инвестмент Партнерс

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Ливень
    с какого это перепоя водка исконно русский напиток?Не хлебом единым....

УК ТКБ Инвестмент Партнерс стала лауреатом премии «Investfunds Awards»

УК ТКБ Инвестмент Партнерс стала лауреатом премии «Investfunds Awards»

В рамках XV ежегодного мероприятия для институциональных инвесторов Investfunds Forum ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» стал победителем в премии Investfunds Awards в номинации «Лучший ПИФ смешанных инвестиций – 2023».

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