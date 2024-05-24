УК ТКБ Инвестмент Партнерс стала лауреатом премии «Investfunds Awards»

В рамках XV ежегодного мероприятия для институциональных инвесторов Investfunds Forum ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» стал победителем в премии Investfunds Awards в номинации «Лучший ПИФ смешанных инвестиций – 2023».
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