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Минобороны Украины Резников в первый раз слышит о своем переводе на другую должность

Минобороны Украины Резников в первый раз слышит о своем переводе на другую должность

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о том, что в первый раз слышит о своем возможном переводе на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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