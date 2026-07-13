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В Китае предложили построить у южного полюса Луны лазерную энергетическую башню для беспроводной передачи энергии

В Китае предложили построить у южного полюса Луны лазерную энергетическую башню для беспроводной передачи энергии

Вид на Землю с поверхности Луны / © Getty Images Концепт сосредоточен в районе южного полюса спутника, где возвышенные кромки кратеров почти непрерывно освещаются Солнцем, тогда как расположенные рядом постоянно затененные кратеры погружены во мрак и, как предполагается, содержат значительные запасы водяного льда.

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