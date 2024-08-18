Скончался легендарный французский киноактер Ален Делон

Французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет.Ален Делон родился 8 ноября 1935 года. Наибольшую известность он получил благодаря таким фильмам, как «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963) и «Черный тюльпан» (1964).