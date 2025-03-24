В Европе зреет инициатива по второму этапу субсидирования полупроводниково...

В Европе зреет инициатива по второму этапу субсидирования полупроводниковой отраслиПринятый властями Евросоюза в 2023 году «Закон о чипах» не смог достичь заявленных целей из-за бюрократических препятствий и умеренной финансовой поддержки властей, поэтому коалиция из девяти стран теперь продвигает идею второго этапа субсидирования местной полупроводниковой отрасли.