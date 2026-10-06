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Царьград

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ИИ помог сократить жалобы на дороги Подмосковья на 10%

ИИ помог сократить жалобы на дороги Подмосковья на 10%

В Московской области нейросети за год зафиксировали 5,5 тыс. нарушений в придорожных зонах, что позволило на 10% снизить число жалоб жителей на состояние дорог.

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