Премьер Сербии: Мы никогда не признаем независимость Косово и Метохии

Премьер Сербии Анна Брнабич сделала заявление по поводу ситуации на севере Косово. Напомним, что в результате очередной эскалации на севере края Косово косовская полиция расстреляла троих сербов, у одного из которых остался полугодовалый ребёнок.
Премьер Сербии Анна Брнабич сделала заявление по поводу ситуации на севере Косово. Напомним, что в результате очередной эскалации на севере края Косово косовская полиция расстреляла троих сербов, у одного из которых остался полугодовалый ребёнок.
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