Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Наконец решились на розыск.....МВД РФ объявило в...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    и ссадить их с вражеских авто ..всех на газлы. и уазлыВ Совфеде РФ реши...
  • Владимир Самборский
    Да хоть к китайскому, хоть какому! Был бы результат! Или хотите дождаться в России революции?Глава Минэкономра...

Премьер Сербии: Мы никогда не признаем независимость Косово и Метохии

Премьер Сербии: Мы никогда не признаем независимость Косово и Метохии

Премьер Сербии Анна Брнабич сделала заявление по поводу ситуации на севере Косово. Напомним, что в результате очередной эскалации на севере края Косово косовская полиция расстреляла троих сербов, у одного из которых остался полугодовалый ребёнок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх