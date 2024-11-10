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Путин подписал ряд ключевых законов: ужесточение миграционного законодательства, договор с КНДР и защита отцов-одиночек

Путин подписал ряд ключевых законов: ужесточение миграционного законодательства, договор с КНДР и защита отцов-одиночек

Среди подписанных документов: • Ужесточение наказания за незаконную миграцию: Теперь за организацию незаконного въезда и пребывания иностранцев в России, а также за использование страны в качестве транзита грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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