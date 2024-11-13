Роднина о Глушенкове: «Сказал про пиво – его запомнили, а я как игрока и не помню. Спортивная журналистика свелась к тому, у кого какой гонорар, кто что сказал и какие скандальчики подогреть»

Ранее полузащитник «Зенита» рассказал: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?» «Я очень не люблю комментировать слова каких-то спортсменов, потому что, к сожалению, вся наша спортивная журналистика свелась к обсуждению того, у кого какой гонорар, кто что сказал и какие еще скандальчики можно подогреть.